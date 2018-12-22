Сотовые операторы РФ могут отменить плату за входящие звонки в Белоруссии

Сотовые операторы России могут отменить абонентскую плату за входящие звонки для пользователей, которые находятся на территории Белоруссии. Изменения запланированы на середину 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова. Отмена платы случится, если тарифы по пропуску трафика на сети операторов Белоруссии снизят до уровня РФ, подчеркнул министр на 55-м парламентском собрании союза двух государств.

По словам Носкова, сейчас белорусские тарифы на интерконнект являются самым высоким в СНГ и составляют около 30 американских центов за минуту. Операторы РФ берут от 14 до 19 центов за минуту. Таким образом, полная отмена роуминга без выравнивания цен приведет к экономическим потерям в 1,5-2 миллиарда рублей для России.

Министр сообщил, что стороны планируют договориться выровнять ставку уже в феврале следующего года. После этого Минск и Москва в мае планируют внести изменения в соглашение между операторами связи по снижению тарифов для конечных пользователей.