Посол США в Германии обвинил Spiegel в антиамериканской риторике

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что его беспокоит антиамериканская направленность некоторых публикаций издания «Der Spiegel». Свое обращение он послал в редакцию журнала.

По его словам, дипмиссия серьезно обеспокоена рядом опубликованных за последние семь лет репортажей, автора которых недавно обвинили в фальсификации историй, персонажей и фактов. Посол считает, что эти материалы «большей частью затрагивали американскую политику и характеризовали определенные части американского населения».

Гренелл подчеркнул, что Штаты в этой ситуации стали «жертвой организованной предвзятости». В журнале возобладала антиамериканская риторика в последние годы, особенно это стало заметно с началом президентства Дональда Трампа.

Редактор Spiegel Дирк Курбьювайт в ответе на обращение заявил, что «если журнал критикует американского президента, это не антиамериканизм, а критика политики Белого дома». Он также извинился за инциденты с выдуманными статьями.