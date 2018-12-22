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Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

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Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

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12:46   22 Декабря 2018
Политика

Пересадка донорских органов станет незаконной на Украине с 1 января

Пересадка донорских органов станет незаконной на Украине с 1 января

Проведение любых операций по пересадке органов на Украине окажется незаконной с 1 января следующего года. Всему виной пробелы в законодательстве. 

Об этом замглавы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко написала на страничке в Facebook. По словам Сысоенко, украинские Минздрав и правительство отказались утвердить нужные подзаконные акты. Кроме того, не была создана Единая государственная информационная система трансплантации.

Реестр доноров — важный инструмент для быстрого и эффективного поиска потенциального донора, физические показатели которого подходят пациенту. Ежегодно около пяти тысяч украинцев нуждаются в экстренной пересадке органов. 

Очередь на операции составляется на несколько месяцев вперед.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #пересадка органов #доноры

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