Пересадка донорских органов станет незаконной на Украине с 1 января

Проведение любых операций по пересадке органов на Украине окажется незаконной с 1 января следующего года. Всему виной пробелы в законодательстве.

Об этом замглавы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко написала на страничке в Facebook. По словам Сысоенко, украинские Минздрав и правительство отказались утвердить нужные подзаконные акты. Кроме того, не была создана Единая государственная информационная система трансплантации.

Реестр доноров — важный инструмент для быстрого и эффективного поиска потенциального донора, физические показатели которого подходят пациенту. Ежегодно около пяти тысяч украинцев нуждаются в экстренной пересадке органов.

Очередь на операции составляется на несколько месяцев вперед.