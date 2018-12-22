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Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

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Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

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 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

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12:50   22 Декабря 2018
Россия

Володин призвал развивать парламентское измерение Союзного государства

Володин призвал развивать парламентское измерение Союзного государства

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал развивать парламентское измерение Союзного государства, а также с этой целью подумать над форматом международного мероприятия, инициатором которого станет Парламентское Собрание Белоруссии и России. Об этом глава российской нижней палаты парламента заявил в субботу в ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит в Москве 21-22 декабря.

Кроме того, Володин призвал проработать этот вопрос на уровнях глав Министерств иностранных дел двух государств. Белорусские парламентарии поддержали эту идею.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #володин #белоруссия

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