Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал развивать парламентское измерение Союзного государства, а также с этой целью подумать над форматом международного мероприятия, инициатором которого станет Парламентское Собрание Белоруссии и России. Об этом глава российской нижней палаты парламента заявил в субботу в ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит в Москве 21-22 декабря.

Кроме того, Володин призвал проработать этот вопрос на уровнях глав Министерств иностранных дел двух государств. Белорусские парламентарии поддержали эту идею.