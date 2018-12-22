Просто откупились: Клинцевич о выплате США десяти миллионов долларов ВМС Украины

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Штаты «просто откупились», выделив ВМС Украины десять миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. По его словам, это все, чего может ждать от Вашингтона Киев.

Политик считает, что США таким образом просто откупились от Украины. Вступать в противостояние с Россией, использовать собственные силы и средства они не собираются. Однако подталкивать Киев на различные провокации Вашингтон продолжит, уверен Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что вся эта история с военной помощью «носит очевидную антироссийскую окраску». По его словам, дело не обошлось без вмешательства Великобритании, которая «в области русофобии уверенно удерживает мировое лидерство».