Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
12:38   22 Декабря 2018
Россия

Просто откупились: Клинцевич о выплате США десяти миллионов долларов ВМС Украины

Просто откупились: Клинцевич о выплате США десяти миллионов долларов ВМС Украины

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Штаты «просто откупились», выделив ВМС Украины десять миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. По его словам, это все, чего может ждать от Вашингтона Киев.

Политик считает, что США таким образом просто откупились от Украины. Вступать в противостояние с Россией, использовать собственные силы и средства они не собираются. Однако подталкивать Киев на различные провокации Вашингтон продолжит, уверен Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что вся эта история с военной помощью «носит очевидную антироссийскую окраску». По его словам, дело не обошлось без вмешательства Великобритании, которая «в области русофобии уверенно удерживает мировое лидерство».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #украина #клинцевич #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...