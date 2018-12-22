Отклоненная резолюция в ГА ООН по ДРСМД позволит США разрушить соглашение — МИД РФ

Резолюция по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которую отклонили в Генасамблее ООН, позволит Соединенным Штатам разрушить соглашение.

Об этом сообщает МИД РФ в заявлении, распространенном 22 декабря. По словам внешнеполитического ведомства, с развалом договора в гонку вооружений или даже прямую конфронтацию могут втянуться сразу несколько регионов мира.

В МИД считают, что бездумным соглашательством страны фактически благословили США на разрушение договора.

Накануне ГА ООН отклонила предложенную РФ резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. Документ поддержали 43 страны, против высказались 46, воздержались при голосовании 78 государств.