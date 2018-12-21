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МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

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МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

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21:11   21 Декабря 2018
Россия

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД России считает бездоказательной антироссийской риторикой заявления заместителя американского госсекретаря Джона Салливана о вмешательстве России во внутренние дела Македонии. Отмечается, что она призвана оправдать такое вмешательство со стороны Вашингтона.

Внешнеполитическое ведомство России прокомментировало выступление Салливана в Скопье, в ходе которого американский дипломат обвинил Москву в стремлении «вопреки интересам Македонии сорвать процесс реализации преспанского соглашения», которая нужна для вступления страны в Евросоюз и НАТО. Кроме того, замглавы Госдепа заявил о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Македонии.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #мид рф #македония

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