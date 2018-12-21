МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД России считает бездоказательной антироссийской риторикой заявления заместителя американского госсекретаря Джона Салливана о вмешательстве России во внутренние дела Македонии. Отмечается, что она призвана оправдать такое вмешательство со стороны Вашингтона.

Внешнеполитическое ведомство России прокомментировало выступление Салливана в Скопье, в ходе которого американский дипломат обвинил Москву в стремлении «вопреки интересам Македонии сорвать процесс реализации преспанского соглашения», которая нужна для вступления страны в Евросоюз и НАТО. Кроме того, замглавы Госдепа заявил о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Македонии.