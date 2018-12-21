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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
21:09   21 Декабря 2018
Весь мир

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что никто из предшествующих ему глав государства не причинил большего урона «Исламскому государству» (запрещена в РФ), более того, они даже не близки к его успеху.

«Я нанес ИГ больший урон, чем предыдущие президенты…. Даже близко нет (того, чего достиг я)», — заявил президент США у себя в Twitter.

Напомним, Штаты и их союзники с 2014 года осуществляют в Сирии и Ираке боевые действия против «Исламского государства», причем в Сирии эта деятельность не согласована с официальным руководством страны. Трамп занимает должность президента США с 2017 года, ранее эти обязанности исполнял Барак Обама.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #иг #ирак #трамп

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