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21:07   21 Декабря 2018
Россия

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

Центризбирком вместе с руководством Подмосковья планирует в следующем году в качестве эксперимента открыть цифровые избирательные участки. Россияне, будучи в другом субъекте РФ, смогут проголосовать на выборах своего региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК РФ Николая Булаева. По его словам, инициативу поддержали на заседании рабочей группы по изменению избирательного законодательства.

Зампредседателя ЦИК уточнил, что эксперимент состоится в единый день голосования в 2019 году.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #цик #цифровые участки

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