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20:39   21 Декабря 2018
Весь мир

Турция и США обсудят вывод американских войск из Сирии

Турция и США обсудят вывод американских войск из Сирии

Турция и Соединенные Штаты обсудят 8 января в Вашингтоне процесс вывода американских военных из Сирии. Соответствующее заявление в пятницу глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТRТ. При этом он не уточнил уровень предстоящих переговоров.

Говоря об операции Вооруженных сил Турции к востоку от реки Евфрат в САР, глава МИД страны отметил, что "она может быть перенесена на время, однако это не подразумевает отказа Анкары от предстоящих операций". Согласно ее заявлению, отсрочка операции нужна для того, чтобы не допустить случайного ранения американских военных в ходе выхода из Сирии.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #турция

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