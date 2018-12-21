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20:37   21 Декабря 2018
Россия

Мобильные операторы анонсировали повышение цен с января 2019 года

Мобильные операторы анонсировали повышение цен с января 2019 года

Сотовые операторы «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 оповестили абонентов о повышении цен и тарифов с января следующего года. 

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, оператор «Вымпелком» разослал абонентам СМС с информацией об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с января.

Отмечается, что цену увеличат «на коэффициент 1,016949 с округлением до копеек», а цены и тарифы без учета НДС сохранятся. Один из абонентов оператора рассказал в газете, что в службе поддержки «Вымпелкома» объяснили такие действия обязательством по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС.

Абоненты «Мегафона» получили СМС о том, что в 2019 году ставка НДС меняется с 18% до 20%. Отмечается, что мобильный оператор поменяет цены с 9 января.

На сайте Tele2 указывается с 1 января 2019 года «на части архивных тарифных планов» изменится цена.

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Автор: Арсений Аскольский
#тарифы #ндс #мегафон #теле 2

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