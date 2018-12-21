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20:27   21 Декабря 2018
Весь мир

Группа при администрации президента РФ обсудила перенос даты единого дня выборов

Группа при администрации президента РФ обсудила перенос даты единого дня выборов

Рабочая группа при администрации президента России по изменению избирательного законодательства обсудила вопросы переноса даты единого дня голосования. Кроме того, рассматривался и вопрос реформирования муниципального фильтра, более глубокие исследования этих вопросов продолжатся и дальше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Центризбиркома РФ Майю Гришину.

Члены группы решили продолжать рассматривать этот вопрос более углубленно и далее, так как были высказаны абсолютно разные инициативы. В том числе о том, что единый день голосования, который действует сейчас, нужно сохранить.

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Автор: Алла Ларионова
#цик #единый день голосования #администрация президента рф

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