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19:59   21 Декабря 2018
Россия

Восемь жалоб в Ofcom на RT написаны за счет налогоплательщиков

Восемь жалоб в Ofcom на RT написаны за счет налогоплательщиков

Восемь жалоб в британский регулятор Ofcom на телеканал RT написаны за счет налогоплательщиков Великобритании. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные хакерами документы​​​. В частности, отчет «Института государственного управления» (Institute for Statecraft), который финансирует британское правительство, говорит о том, что 24 марта 2016 года эта организация направила в адрес Ofcom восемь жалоб на несоблюдение принципа объективности со стороны российского телеканала.

Автор жалоб — сотрудник Institute for Statecraft Бен Ниммо, который отвечает за скандальный проект Integrity Initiative. При этом сам Ofcom в тексте решения не называет конкретных авторов жалоб. Ниммо является автором ряда публикаций, посвященных «российской пропаганде».

При этом на сайте Atlantic Council Ниммо представлен как научный сотрудник, работающий над защитой информации в лаборатории по цифровой экспертизе. Документы опубликовали на фоне претензий к RT, связанных с якобы нарушением каналом правила вещания в Великобритании.

После обвинения британского регулятора Роскомнадзор объявил о начале проверок в отношении телеканала BBC World News, а также в отношении ресурсов BBC в интернете, на предмет соответствия материалов законодательству РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#rt #ofcom

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