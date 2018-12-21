«Увидела в глазах понимание»: дольщица Андреева надеется на помощь Беглова
Представительница дольщиков ГК «Город» активистка Алла Андреева после встречи с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым сообщила журналистам, что «увидела в его глазах понимание».
Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Активистка выразила надежду, что ее проблемы и проблемы остальных дольщиков будут решены.
Встреча Беглова и Андреевой состоялась после совещания в Смольном, на котором присутствовали представители компаний-застройщиков, инвесторы, дольщики и чиновники Петербурга.
Врио главы города предложил взять ситуацию под личный контроль и решить вопросы всех, кто занесен в реестр обманутых дольщиков. Таковых по состоянию на 20 декабря текущего года насчитывается 1199 человек.