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19:41   21 Декабря 2018
Россия

«Увидела в глазах понимание»: дольщица Андреева надеется на помощь Беглова

«Увидела в глазах понимание»: дольщица Андреева надеется на помощь Беглова

Представительница дольщиков ГК «Город» активистка Алла Андреева после встречи с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым сообщила журналистам, что «увидела в его глазах понимание».

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Активистка выразила надежду, что ее проблемы и проблемы остальных дольщиков будут решены.

Встреча Беглова и Андреевой состоялась после совещания в Смольном, на котором присутствовали представители компаний-застройщиков, инвесторы, дольщики и чиновники Петербурга.

Врио главы города предложил взять ситуацию под личный контроль и решить вопросы всех, кто занесен в реестр обманутых дольщиков. Таковых по состоянию на 20 декабря текущего года насчитывается 1199 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#беглов #андреева #дольщица

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