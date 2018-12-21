ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет Европейского союза продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода. Об этом ведомство сообщило в пятницу. Ограничительные меры «в отношении отдельных секторов российской экономики» продлеваются до 31 июля следующего года.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ЕС идет процесс переосмысления курса санкций, который ведет в тупик. По его словам, в Союзе об этом сейчас размышляют, возможно, активнее, чем раньше.

Дипломат заметил, что отношения России и Европейского союза все еще находятся в не лучшем их состоянии, однако ряд форматов общения все еще поддерживается.