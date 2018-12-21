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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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19:41   21 Декабря 2018
Весь мир

ЕС продлил экономические санкции в отношении России

ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет Европейского союза продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода. Об этом ведомство сообщило в пятницу. Ограничительные меры «в отношении отдельных секторов российской экономики» продлеваются до 31 июля следующего года.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ЕС идет процесс переосмысления курса санкций, который ведет в тупик. По его словам, в Союзе об этом сейчас размышляют, возможно, активнее, чем раньше. 

Дипломат заметил, что отношения России и Европейского союза все еще находятся в не лучшем их состоянии, однако ряд форматов общения все еще поддерживается.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #ес #санкции

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