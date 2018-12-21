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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
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19:21   21 Декабря 2018
Россия

Поклонская с иронией отнеслась к идее украинского депутата объявить войну РФ

Поклонская с иронией отнеслась к идее украинского депутата объявить войну РФ

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская с иронией отнеслась к идее депутата Верховной рады Украины Виталия Куприя объявить войну России.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Куприй внес в палату парламента «Проект постановления об обращении Верховной рады к президенту Украины по объявлению войны, разрыва дипотношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией"​​​.

По мнению Поклонской, украинские депутаты явно перетрудились в уходящем году. Помимо этого, отметила она, во время новогодних корпоративов депутат Куприй, вероятно, от душу «зажег» на одном из таких торжеств.

«Товарищи не позаботились о нем с утра, вот, пожалуйста: такие предложения появились» — приводит РИА Новости слова депутата ГД.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #рф #поклонская

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