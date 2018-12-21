Поклонская с иронией отнеслась к идее украинского депутата объявить войну РФ

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская с иронией отнеслась к идее депутата Верховной рады Украины Виталия Куприя объявить войну России.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Куприй внес в палату парламента «Проект постановления об обращении Верховной рады к президенту Украины по объявлению войны, разрыва дипотношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией"​​​.

По мнению Поклонской, украинские депутаты явно перетрудились в уходящем году. Помимо этого, отметила она, во время новогодних корпоративов депутат Куприй, вероятно, от душу «зажег» на одном из таких торжеств.