Встреча обманутой дольщицы Андреевой с Бегловым состоялась

Представительница обманутых дольщиков ГК «Город» активистка Алла Андреева встретилась с врио губернатора Петербурга Александра Беглова сразу по окончанию совещания, посвященного проблемам дольщиков. На нем Андреева вышла из зала.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Врио губернатора Петербурга сразу после совещания нашел время обсудить вопросы, которые волнуют Андрееву, один на один, как ей хотелось.

Ранее стало известно, что дольщица попросила перенести встречу из-за того, что в мероприятии участвовали другие чиновники: прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава городского комитета по строительству Леонид Кулаков и его заместитель Евгений Барановский, а также представители застройщиков и сами дольщики.

После приветственного слова Беглова, Андреева заявила, что врио главы позвал на встречу людей, с «которыми она даже за одним столом сидеть не может». Дольщица попросила перенести встречу, поскольку рассчитывала на личную беседу с Бегловым.

Врио губернатора Петербурга поговорил с Андреевой и предложил несколько вариантов решения проблемы. Он пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль и решит вопросы всех, кто занесен в реестр обманутых дольщиков, в 2020 году. Таковых насчитывается 1199 человек.

Беглов заявил, что большую часть проблемных объектов сдадут к третьему кварталу 2019 года. В следующем году будут достроены 9511 квартир, в 2020 году — еще 855. Сейчас беседа Беглова с Андреевой еще продолжается.

Накануне на пресс-конференции российского лидера Владимира Путина обманутая дольщица ГК «Город» Андреева, аккредитованная как рязанская журналистка, рассказала президенту о проблемах долевого строительства в Петербурге.

Кроме того, она попросила заняться расследованием дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года. Андреева связывает его со своей общественной деятельностью. Женщина также указала на недостаточную эффективность работы чиновников Петербурга.

После обращения активистки к Путину пресс-служба Смольного сообщила, что Беглов готов встретиться с Андреевой в пятницу, 21 декабря, в Смольном.