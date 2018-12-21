Американский авианосец вошел в Персидский залив впервые после отказа США от СВПД

Военно-морские силы США во главе с американским авианосцем «Джон Стеннис» в пятницу, 21 декабря, вошли в Персидский залив. В авианосную группу ВМС США вошел десантный корабль «Эссекс», передает агентство AP.

Американский авианосец «Джон Стеннис» вошел в Персидский залив в непосредственной близости от иранских берегов впервые после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года американский лидер Трамп заявлял, что Вашингтон покидает СВПД по иранской ядерной программе.

США восстановили антииранские санкции, а в августе и ноябре Вашингтон ввел новые ограничения против Тегерана. Американская сторона пытается свести экспорт иранской нефти к нулю, поэтому Вашингтон призвал другие страны не закупать сырье у Тегерана.