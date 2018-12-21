Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
19:19   21 Декабря 2018
Весь мир

Американский авианосец вошел в Персидский залив впервые после отказа США от СВПД

Американский авианосец вошел в Персидский залив впервые после отказа США от СВПД

Военно-морские силы США во главе с американским авианосцем «Джон Стеннис» в пятницу, 21 декабря, вошли в Персидский залив. В авианосную группу ВМС США вошел десантный корабль «Эссекс», передает агентство AP.

Американский авианосец «Джон Стеннис» вошел в Персидский залив в непосредственной близости от иранских берегов впервые после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года американский лидер Трамп заявлял, что Вашингтон покидает СВПД по иранской ядерной программе.

США восстановили антииранские санкции, а в августе и ноябре Вашингтон ввел новые ограничения против Тегерана. Американская сторона пытается свести экспорт иранской нефти к нулю, поэтому Вашингтон призвал другие страны не закупать сырье у Тегерана. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #персидский залив #свпд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...