Американский авианосец вошел в Персидский залив впервые после отказа США от СВПД

Военно-морские силы США во главе с американским авианосцем «Джон Стеннис» в пятницу, 21 декабря, вошли в Персидский залив. В авианосную группу ВМС США вошел десантный корабль «Эссекс», передает агентство AP.

Американский авианосец «Джон Стеннис» вошел в Персидский залив в непосредственной близости от иранских берегов впервые после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года американский лидер Трамп заявлял, что Вашингтон покидает СВПД по иранской ядерной программе.

США восстановили антииранские санкции, а в августе и ноябре Вашингтон ввел новые ограничения против Тегерана. Американская сторона пытается свести экспорт иранской нефти к нулю, поэтому Вашингтон призвал другие страны не закупать сырье у Тегерана.

A U.S. aircraft carrier has sailed into the Persian Gulf, becoming the first since America’s withdrawal from the Iran nuclear deal and breaking the longest carrier absence in the volatile region since at least the Sept. 11 terror attacks. By @jongambrellAP https://t.co/5Y8PGdO4we