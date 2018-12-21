РФ считает важным проведение выборов на Мадагаскаре в соответствии с законом — МИД

Второй тур президентских выборов на Мадагаскаре состоялся 19 декабря. В нем участвовали Андри Раджолина от партии «Молодых решительных малагасийцев» и экс-президент страны Марк Равалуманана.

Они получили наибольшее количество голосов в ходе первого тура 7 ноября, сообщает МИД РФ на официальном сайте. ;По оценкам местных и международных наблюдателей, выборы прошли в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не выявлено. По предварительным данным Национальной независимой избирательной комиссии лидирует 44-летний Радзуэлина.

По словам российского дипведомства, РФ считают важным, чтобы выборы на Мадагаскаре завершились в строгом соответствии с национальными конституционными нормами, а кандидаты на пост президента островного государства уважали волеизъявление избирателей.