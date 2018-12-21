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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

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19:13   21 Декабря 2018
Политика

РФ считает важным проведение выборов на Мадагаскаре в соответствии с законом — МИД

РФ считает важным проведение выборов на Мадагаскаре в соответствии с законом — МИД

Второй тур президентских выборов на Мадагаскаре состоялся 19 декабря. В нем участвовали Андри Раджолина  от партии «Молодых решительных малагасийцев» и экс-президент страны Марк Равалуманана.

Они получили наибольшее количество голосов в ходе первого тура 7 ноября, сообщает МИД РФ на официальном сайте. ;По оценкам местных и международных наблюдателей, выборы прошли в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не выявлено. По предварительным данным Национальной независимой избирательной комиссии лидирует 44-летний Радзуэлина.

По словам российского дипведомства, РФ считают важным, чтобы выборы на Мадагаскаре завершились в строгом соответствии с национальными конституционными нормами, а кандидаты на пост президента островного государства уважали волеизъявление избирателей.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #мид рф #мадагаскар

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