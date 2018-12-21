Сенатор Джабаров: Украина не объявит войну России, Порошенко все-таки не сумасшедший

У депутата Верховной рады Виталия Куприя, предлагающего президенту Петру Порошенко объявить войну России, внесезонное обострение, считает первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это обычный популизм. Ни о какой войне не может идти речь. Россия никогда не будет воевать с Украиной. Украина не чужое для нас государство, а украинский народ — братский народ», — сказал Джабаров «Политике Сегодня».

Куприй внес в Верховную раду предложение обратиться к президенту страны с требованием объявить войну России. Также в проекте постановления идет речь о разрыве дипломатических отношений между РФ и Украиной и полном прекращении транспортного сообщения.

Джабаров уверен, что Порошенко не пойдет на объявление войны.

«Порошенко все-таки не сумасшедший, он — опытный политик. Он понимает, что в таком случае его режим не продержится и неделю. Вы думаете, украинцы хотят воевать с Россией? Да резервисты отсиживаются в лесах, когда военкомы ходят по домам. Там только «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация — прим.ред.) шумит, и то, пока отпор не получат», — считает сенатор.

И добавил, что нельзя всерьез воспринимать угрозы Рады об объявлении войны.