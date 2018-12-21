Высокие цены и урезание соцпомощи не главные причины бунтов в Судане — эксперт

Пресс-секретарь правительства Судана и министр информации Бишара Джума Арор сообщил, что мирные демонстрации отклонились от курса и превратились в провокационные акты вандализма. По его словам, люди поджигают официальные учреждения, разрушают государственную собственность, нападают на полицейских.

Бишар Джума Арор назвал общественные беспорядки неприемлемыми и оскорбительными. Полицейские Судана «цивилизованно отнеслись к протестам» из-за повышения цен на хлеб и не препятствовали людям пользоваться конституционным правом. Правительство республики понимает причины недовольства митингующих, уточнил Арор.

Востоковед Андрей Онтиков признал, что в Судане сложилась непростая экономическая ситуация. По его словам, в любое стране найдутся недовольные граждане.

«Вопрос лишь в том, почему в какой-то момент они начинают выходить на улицу», — продолжил эксперт.

Онтиков объяснил Федеральному агентству новостей, что протесты в африканской стране совпали с визитом суданского лидера Омара аль-Башира в Дамаск. Президент Судана впервые прилетел в Дамаск с начала сирийского кризиса, возможно, это не понравилось тем, «кто вложил немало средств в свержение правительства Башара Асада».

«Есть подозрения, что такого рода события не случайны», — резюмировал востоковед.

В эфире лондонского телеканала Al-Arabi TV журналист Халид аль-Аиср заявил, что «существующая в Судане проблема — присутствие Аль-Башира во власти».