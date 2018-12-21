Высокие цены и урезание соцпомощи не главные причины бунтов в Судане — эксперт
Пресс-секретарь правительства Судана и министр информации Бишара Джума Арор сообщил, что мирные демонстрации отклонились от курса и превратились в провокационные акты вандализма. По его словам, люди поджигают официальные учреждения, разрушают государственную собственность, нападают на полицейских.
#ربك مقر المؤتمر الوطني #مدن_السودان_تنتفض3 pic.twitter.com/soLVienZaE— Hayat Osman (@HayatOsman13) 21 декабря 2018 г.
Бишар Джума Арор назвал общественные беспорядки неприемлемыми и оскорбительными. Полицейские Судана «цивилизованно отнеслись к протестам» из-за повышения цен на хлеб и не препятствовали людям пользоваться конституционным правом. Правительство республики понимает причины недовольства митингующих, уточнил Арор.
فيديو | مدني الجزيرة الآن.#برق_السودان pic.twitter.com/WdUixSLd5O— برق السودان???????? (@SDN_BARQ) 21 декабря 2018 г.
Востоковед Андрей Онтиков признал, что в Судане сложилась непростая экономическая ситуация. По его словам, в любое стране найдутся недовольные граждане.
«Вопрос лишь в том, почему в какой-то момент они начинают выходить на улицу», — продолжил эксперт.
Онтиков объяснил Федеральному агентству новостей, что протесты в африканской стране совпали с визитом суданского лидера Омара аль-Башира в Дамаск. Президент Судана впервые прилетел в Дамаск с начала сирийского кризиса, возможно, это не понравилось тем, «кто вложил немало средств в свержение правительства Башара Асада».
«Есть подозрения, что такого рода события не случайны», — резюмировал востоковед.
В эфире лондонского телеканала Al-Arabi TV журналист Халид аль-Аиср заявил, что «существующая в Судане проблема — присутствие Аль-Башира во власти».
الكاتب الصحفي خالد الأعيسر: المشكلة الحالية في #السودان هي وجود البشير في السلطة@Aleisir pic.twitter.com/bYpEgK4IRt— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) 21 декабря 2018 г.