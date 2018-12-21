США раскручивают санкционную спираль после отравления Скрипалей — посольство в РФ

США продолжают раскручивать «санкционную спираль» после отравления Сергея Скрипаля и дочери Юлии в британском Солсбери при отсутствии официальных данных о ходе расследования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании. Так он прокомментировал введение США новых санкций против России. По его словам, Вашингтон давно применяет нелегитимные санкции в отношении многих стран, включая Россию.

Представитель посольства отметил, что Великобритания и далее отказывается от конструктивного сотрудничества с Россией по ЧП в Солсбери. Это дает возможность Соединенным Штатам оказывать политическое давление на следствие, подчеркнули в посольстве.

По мнению собеседника агенства, такая линия Лондона служит подтверждением, что у него, вероятно, нет никаких данных по инциденту в Солсбери, которые он мог бы представить на рассмотрение.

Ранее минфин США объявил о том, что Вашингтон расширил санкционные списки против РФ. Это связано с якобы вмешательством россиян в ход избирательных процессов США, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ОЗХО, а также якобы отравление Скрипалей.