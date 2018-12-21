Медведев одобрил возможность передачи Связь-банка в собственность Промсвязьбанка

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал идею передачи дочки госкорпорации «ВЭБ.РФ» — Связь-банка — в собственность Промсвязьбанка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Игоря Шувалова. По его словам, окончательное решение еще не принято, но такой подход концептуально одобрил премьер-министр. Шувалов добавил, что после выяснения всех финансовых обстоятельств по сделке, ее рассмотрят на наблюдательном совете.

Глава «ВЭБ.РФ» рассказал, что вопрос о денежной стороне сделки зависит от оценки состояния банка. Госкорпорация не заинтересована в коммерческом банке внутри группы, уточнил Шувалов. При этом он не исключил, что «ВЭБ.РФ» выкупит часть активов у Связь-банка.