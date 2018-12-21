Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
18:27   21 Декабря 2018
Россия

Медведев одобрил возможность передачи Связь-банка в собственность Промсвязьбанка

Медведев одобрил возможность передачи Связь-банка в собственность Промсвязьбанка

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал идею передачи дочки госкорпорации «ВЭБ.РФ» — Связь-банка — в собственность Промсвязьбанка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Игоря Шувалова. По его словам, окончательное решение еще не принято, но такой подход концептуально одобрил премьер-министр. Шувалов добавил, что после выяснения всех финансовых обстоятельств по сделке, ее рассмотрят на наблюдательном совете.

Глава «ВЭБ.РФ» рассказал, что вопрос о денежной стороне сделки зависит от оценки состояния банка. Госкорпорация не заинтересована в коммерческом банке внутри группы, уточнил Шувалов. При этом он не исключил, что «ВЭБ.РФ» выкупит часть активов у Связь-банка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #промсвязьбанк #вэб.рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...