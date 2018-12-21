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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

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18:17   21 Декабря 2018
Россия

Рябков и замглавы МИД Ирана подтвердили приверженность выполнению СВПД

Рябков и замглавы МИД Ирана подтвердили приверженность выполнению СВПД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу, 21 декабря, обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи взаимодействие Москвы и Тегерана вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Замглавы МИД РФ и Ирана подтвердили приверженность выполнению сделки.

По информации российского внешнеполитического ведомства, Рябков и Аракчи обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в контексте реализации СВПД. Стороны отметили, что Тегеран выполняет взятые обязательства. Замглавы МИД назвали санкции США против Ирана незаконными.

Рябков и Аракчи договорились сохранить и расширить двустороннее сотрудничество, чтобы защитить страны от воздействия американских экстерриториальных ограничений. 

«Стороны подчеркнули приверженность СВПД», — резюмировали в МИД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #иран #рябков

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