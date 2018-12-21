Рябков и замглавы МИД Ирана подтвердили приверженность выполнению СВПД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу, 21 декабря, обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи взаимодействие Москвы и Тегерана вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Замглавы МИД РФ и Ирана подтвердили приверженность выполнению сделки.

По информации российского внешнеполитического ведомства, Рябков и Аракчи обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в контексте реализации СВПД. Стороны отметили, что Тегеран выполняет взятые обязательства. Замглавы МИД назвали санкции США против Ирана незаконными.

Рябков и Аракчи договорились сохранить и расширить двустороннее сотрудничество, чтобы защитить страны от воздействия американских экстерриториальных ограничений.