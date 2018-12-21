ГИБДД не станет переэкзаменовывать водителей при замене прав

ГИБДД не планирует переэкзаменовывает водителей при замене прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что такие изменения пока не собираются вводить. Ранее представители автошкол предлагали переэкзаменовывать автолюбителей при замене прав, потому что в последнее время власти внесли множество поправок в ППД. Водители не успевают за изменениями и фактически ездят, не зная действующих правил, считают в автошколах.

По итогам дискуссии стороны решили, что дополнительный экзамен можно устраивать в добровольном порядке и на безвозмездной основе.