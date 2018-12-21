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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
18:11   21 Декабря 2018
Весь мир

Трамп попытается убедить сенаторов принять бюджет

Трамп попытается убедить сенаторов принять бюджет

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу проведет встречу с сенаторами из Республиканской партии для обсуждения бюджета и финансирования мер по безопасности на границе Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Накануне в СМИ появились данные о том, что Трамп пока не намерен подписывать временный бюджет до 8 февраля 2019 года, так как документ не включает 5 миллиардов долларов, которые он потребовал на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила выделение денег на возведение стены, теперь документ направили в сенат. Однако большинство сенаторов заявляют о том, что не поддержат его.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #трамп

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