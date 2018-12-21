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17:58   21 Декабря 2018
Россия

Шувалов пока не намерен посещать форум в Давосе

Шувалов пока не намерен посещать форум в Давосе

Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что пока не намерен посетить Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Шувалова, он собирается приехать на Сочинский форум. Он подчеркнул, что в тот момент, когда организаторы Форума в Давосе устроили путаницу с приглашениями различных высокопоставленных лиц из РФ, то в Сочи сразу развернули работу для того, чтобы как следует подготовиться к предстоящей сессии по развитию экономики этого города-курорта. Мы этому сейчас уделяется серьезное внимание, добавил глава ВЭБа.

В начале ноября текущего года организаторы Давосского форума отказали в приглашении российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, чьи имена власти Соединенных Штатов внесли в санкционный список. Вскоре запрет был снят, однако в отношении них организаторами форума был выдвинут ряд ограничений.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #шувалов #давос

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