Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
17:54   21 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко призвал руководство страны продать «Нафтогаз» из-за больших долгов. Соответствующее предложение он выдвинул в ходе круглого стола «Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты». Выступление обнародовал в пятницу парламентский телевизионный канал «Рада».

По мнению украинского парламентария, украинский «Нафтогаз» должен погасить огромную кредиторскую задолженность. Для этого госкомпании, по мнению депутата Рады, необходимо «минимум три года». Продав «Нафтогаз», официальный Киев сможет улучшить финансовое положение государства, а также погасить долги, подчеркнул Козаченко.

Согласно его словам, власти украинского государства получат за «Нафтогаз» «огромные деньги».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#украина #политика #рада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...