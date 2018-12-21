Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко призвал руководство страны продать «Нафтогаз» из-за больших долгов. Соответствующее предложение он выдвинул в ходе круглого стола «Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты». Выступление обнародовал в пятницу парламентский телевизионный канал «Рада».

По мнению украинского парламентария, украинский «Нафтогаз» должен погасить огромную кредиторскую задолженность. Для этого госкомпании, по мнению депутата Рады, необходимо «минимум три года». Продав «Нафтогаз», официальный Киев сможет улучшить финансовое положение государства, а также погасить долги, подчеркнул Козаченко.

Согласно его словам, власти украинского государства получат за «Нафтогаз» «огромные деньги».