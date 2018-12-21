Подозреваемый в стрельбе в центре Вены задержан

Австрийские стражи порядка задержали подозреваемого в стрельбе в центре Вены. Об этом в пятницу сообщил телевизионный канал Oe24. Ранее стало известно, что местная полиция ведет поиски нападавшего после стрельбы в центре города. В настоящее время, отмечают правоохранители, угрозы для жителей столицы Австрии нет.

Сообщалось, что в результате стрельбы в центре Вены один человек скончался, один получил тяжелые ранения, еще один скрылся с места происшествия. По данным полицейских, преступление имеет криминальную подоплеку. Кроме того, стражи порядка уверены, что оно было совершено целенаправленно.