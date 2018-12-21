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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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17:43   21 Декабря 2018
Весь мир

Подозреваемый в стрельбе в центре Вены задержан

Подозреваемый в стрельбе в центре Вены задержан

Австрийские стражи порядка задержали подозреваемого в стрельбе в центре Вены. Об этом в пятницу сообщил телевизионный канал Oe24. Ранее стало известно, что местная полиция ведет поиски нападавшего после стрельбы в центре города. В настоящее время, отмечают правоохранители, угрозы для жителей столицы Австрии нет. 

Сообщалось, что в результате стрельбы в центре Вены один человек скончался, один получил тяжелые ранения, еще один скрылся с места происшествия. По данным полицейских, преступление имеет криминальную подоплеку. Кроме того, стражи порядка уверены, что оно было совершено целенаправленно.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #стрельба #вена

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