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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

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Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

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17:49   21 Декабря 2018
Россия

Россельхознадзор ограничил «Тамбовскому бекону» поставки в страны ЕАЭС

Россельхознадзор ограничил «Тамбовскому бекону» поставки в страны ЕАЭС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в пятницу, 21 декабря, ограничила поставки продукции компании «Тамбовский бекон», которая входит в группу «Русагро», в страны Евразийского экономического союза. По информации Россельхознадзора, у «Тамбовского бекона» повторно выявили листерии в свином полуфабрикате.

Сельскохозяйственная и продовольственная группа «Русагро» — вертикальный агрохолдинг РФ. Входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, сахара и масложировой продукции. Мясное бизнес-направление ГК «Русагро» представлено на рынке предприятием «Тамбовский бекон».

Помимо полуфабрикатов «Тамбовского бекона» Россельхознадзор усиленно проверяет продукцию 15 российских предприятий.

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Автор: Анатолий Кубарев
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