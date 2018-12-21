Россельхознадзор ограничил «Тамбовскому бекону» поставки в страны ЕАЭС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в пятницу, 21 декабря, ограничила поставки продукции компании «Тамбовский бекон», которая входит в группу «Русагро», в страны Евразийского экономического союза. По информации Россельхознадзора, у «Тамбовского бекона» повторно выявили листерии в свином полуфабрикате.

Сельскохозяйственная и продовольственная группа «Русагро» — вертикальный агрохолдинг РФ. Входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, сахара и масложировой продукции. Мясное бизнес-направление ГК «Русагро» представлено на рынке предприятием «Тамбовский бекон».

Помимо полуфабрикатов «Тамбовского бекона» Россельхознадзор усиленно проверяет продукцию 15 российских предприятий.