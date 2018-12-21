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Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
17:35   21 Декабря 2018
Весь мир

МИД Китая: Российско-китайские отношения демонстрируют твердую стабильность

МИД Китая: Российско-китайские отношения демонстрируют твердую стабильность

В постоянно меняющейся международной обстановке отношения РФ и Китая демонстрируют твердую стабильность. Соответствующее заявление официального представителя Министерства иностранных дел Китая приводит агентство Синьхуа в пятницу.

Стратегическое взаимодействие между двумя государствам служит основной силой, обеспечивающей безопасность и стабильность в современном мире, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин в ходе очередной пресс-конференции. Накануне на большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил о том, что успешное сотрудничество Москвы и Пекина на международной арене ведет к положительной динамике в международной политике. 

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Автор: Алла Ларионова
#рф #политика #китай

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