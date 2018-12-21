МИД Китая: Российско-китайские отношения демонстрируют твердую стабильность

В постоянно меняющейся международной обстановке отношения РФ и Китая демонстрируют твердую стабильность. Соответствующее заявление официального представителя Министерства иностранных дел Китая приводит агентство Синьхуа в пятницу.

Стратегическое взаимодействие между двумя государствам служит основной силой, обеспечивающей безопасность и стабильность в современном мире, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин в ходе очередной пресс-конференции. Накануне на большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил о том, что успешное сотрудничество Москвы и Пекина на международной арене ведет к положительной динамике в международной политике.