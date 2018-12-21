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18:43   21 Декабря 2018
Россия

Рубль ослаб, но устоит

Рубль ослаб, но устоит

На снижение курса рубля влияет падение цен на нефть и заявление ЦБ РФ о возобновлении покупки валюты по бюджетному правилу. Однако тенденция на ослабление - временная, считает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. 

«Мы сейчас наблюдаем временную, но уникальную тенденцию, — сказал Абрамов «Политике Сегодня. — Материализовалось несколько страхов игроков: непростое решение ЦБ РФ, который поднял ключевую ставку, но заявил о возобновлении покупки валюты для Минфина. Многих тревожит, как бюджетное правило влияет на валютный курс. Произошло серьезное падение цен на нефть. А это — неопределенности, игроки начинают нервничать. ФРС США приняла решение повысить ставки. Вот три плохих новости, которые заставили перед новым годом проявить негативное настроение по отношению к рублю». 

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 22 декабря, доллар  - 68 рублей за доллар и 77,97 рубля за евро. Цены на нефть марки Brent на сегодняшних торгах впервые с сентября 2017 года опустились ниже 53 долларов.  

 Александр Абрамов считает, что ситуация временная и у российского кабмина есть инструменты для укрепления. 

«Сейчас правительство и кабмин намерены играть в поддавки, дать возможность материализоваться неприятным ожиданиям. Дальше они вернут ситуации в русло. Инструменты для этого есть. Я думаю, что не увидим катастрофического падения рубля», — сказал кандидат экономических наук. 

В числе инструментов влияния он назвал снижение объемов закупки валюты для Минфина, административный рычаг по отношению к  банкам. 

«То, что сейчас происходит, есть неопределенность для регуляторов. А первый закон в таких ситуациях — не идти против рынков, дать посмотреть, как сбудутся самые худшие ожидания. Для ЦБ и правительства нужен стабильный курс рубля. Они заинтересованы, чтобы в новый год люди не шли с тревогами, сохраняли  спокойствие», — рассуждает Абрамов. 

Не нервничать - главный совет, который дает экономист россиянам. Не стоит скупать валюту или переводить банковские вклады в доллары.  Абрамов советует присмотреться, потому что худшее уже случилось: цены на нефть снизились, а ключевая ставка выросла. 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #доллар #рубль #ранхигс

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