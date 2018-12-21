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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
17:29   21 Декабря 2018
Россия

Москва и Минск обсудят возможность отмены роуминга — Володин

Москва и Минск обсудят возможность отмены роуминга — Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии России и Белоруссии обсудят отмену роуминга на территории Союзного государства.

Об этом сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что возможность отмены роуминга особенно важна для тех, кто живет в пограничных регионах РФ и Белорусии. 

Очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларусии и РФ под председательством Володина сейчас проходит в Москве до 22 декабря.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #белоруссия #роуминг

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