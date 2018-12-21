Москва и Минск обсудят возможность отмены роуминга — Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии России и Белоруссии обсудят отмену роуминга на территории Союзного государства.

Об этом сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что возможность отмены роуминга особенно важна для тех, кто живет в пограничных регионах РФ и Белорусии.

Очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларусии и РФ под председательством Володина сейчас проходит в Москве до 22 декабря.