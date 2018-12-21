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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
17:27   21 Декабря 2018
Россия

Консульство РФ контактирует с украинскими властями по гибели россиянина в колонии

Консульство РФ контактирует с украинскими властями по гибели россиянина в колонии

Российское консульство контактирует с украинским следователем по гибели россиянина в колонии во Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева сообщила о том, что гражданин РФ, доброволец Валерий Иванов умер во львовской тюрьме из-за многочисленных побоев охраны​​​. По ее словам, Иванов был в списках на обмен, который прошел еще год назад, но в последний момент украинские власти решили вычеркнуть его имя его и нескольких граждан России из списков. Министерство иностранных дел РФ полагает, что характер травм Иванова (перелом четырех ребер, а также закрытая черепно-мозговая травма) служит основанием для того, чтобы говорить об умышленном убийстве.  

 

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Автор: Алла Ларионова
#украина #мид рф #иванов

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