Консульство РФ контактирует с украинскими властями по гибели россиянина в колонии

Российское консульство контактирует с украинским следователем по гибели россиянина в колонии во Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева сообщила о том, что гражданин РФ, доброволец Валерий Иванов умер во львовской тюрьме из-за многочисленных побоев охраны​​​. По ее словам, Иванов был в списках на обмен, который прошел еще год назад, но в последний момент украинские власти решили вычеркнуть его имя его и нескольких граждан России из списков. Министерство иностранных дел РФ полагает, что характер травм Иванова (перелом четырех ребер, а также закрытая черепно-мозговая травма) служит основанием для того, чтобы говорить об умышленном убийстве.