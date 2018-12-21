Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» продлила контракта на поставки российского ядерного топлива до 2025 года. Дополнительное соглашение подписали с российской топливной компанией «ТВЭЛ», уточнили в пятницу, 21 декабря, в НАЭК.

В «Энергоатом» добавили, что дополнительное соглашение подписали после расширения поставок ядерного топлива производства Westinghouse. Срок действующих договоренностей НАЭК с «ТВЭЛ» истекает в 2020 году. Теперь поставки российского топлива украинской стороне не только ограничат в 2025 году, но и пересмотрят методики ценообразования, чтобы учесть текущие тенденции на мировом рынке ядерных материалов.