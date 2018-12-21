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МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
17:12   21 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Российские дипломаты посетили колонию во Львовской области

Российские дипломаты посетили колонию во Львовской области

Российские дипломаты посетили колонию во Львовской области на Украине. Именно здесь умер россиянин Валерий Иванов. Об этом сообщает в пятницу Министерство иностранных дел РФ. Отмечается, что вскрытие тела погибшего в украинской колонии гражданина России показало многочисленные повреждения, в том числе и перелом четырех ребер, закрытую черепно-мозговую травму. 

Как заявила ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, россиянин якобы ушел из жизни в результате несчастного случая. Иванов являлся добровольцем и воевал на стороне ополченцев в Донбассе. В ЛНР утверждают, что мужчина был убит сотрудниками колонии.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #дипломаты #иванов

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