Российские дипломаты посетили колонию во Львовской области на Украине. Именно здесь умер россиянин Валерий Иванов. Об этом сообщает в пятницу Министерство иностранных дел РФ. Отмечается, что вскрытие тела погибшего в украинской колонии гражданина России показало многочисленные повреждения, в том числе и перелом четырех ребер, закрытую черепно-мозговую травму.

Как заявила ранее пресс-служба уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, россиянин якобы ушел из жизни в результате несчастного случая. Иванов являлся добровольцем и воевал на стороне ополченцев в Донбассе. В ЛНР утверждают, что мужчина был убит сотрудниками колонии.