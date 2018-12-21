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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

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17:01   21 Декабря 2018
Весь мир

Неизвестный застрелил человека в Вене

Неизвестный застрелил человека в Вене

Стрельба произошла в центре Вены. Один человек скончался на месте от полученных ранений, еще один ранен и доставлен в больницу. Полиция ищет нападавшего.

Ранее СМИ сообщали о двух раненых.

Инцидент произошел у ресторана Figlmuller. О причинах стрельбы пока ничего не ясно. На место происшествия прибыли скорая помощь и отряд антитеррористического подразделения «Кобра». Центр города с воздуха патрулирует вертолет. 

В полиции Австрии отметили, что угрозы для жителей столицы нет. Также ведомство исключает возможность теракта.

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Автор: Павел Никифоров
#стрельба #австрия #вена

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