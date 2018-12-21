Неизвестный застрелил человека в Вене

Стрельба произошла в центре Вены. Один человек скончался на месте от полученных ранений, еще один ранен и доставлен в больницу. Полиция ищет нападавшего.

Ранее СМИ сообщали о двух раненых.

Инцидент произошел у ресторана Figlmuller. О причинах стрельбы пока ничего не ясно. На место происшествия прибыли скорая помощь и отряд антитеррористического подразделения «Кобра». Центр города с воздуха патрулирует вертолет.

В полиции Австрии отметили, что угрозы для жителей столицы нет. Также ведомство исключает возможность теракта.