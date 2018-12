Грузовой самолет Ан-26 разбился в Конго

Грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair разбился в Конго. Погибли шесть человек, среди жертв пять членов экипажа и пассажир, сообщила избирательная комиссия, которая зафрахтовала Ан-26 для доставки материалов из города Чикапа в Киншасу. Местные власти уточнили, что предыдущей точке маршрута в Чикапа остались 20 человек.

Официальный представитель избиркома сообщила, что грузовой самолет разбился рядом с международным аэропортом Нджали, который расположен в столице Конго. Информации о гражданстве членов экипажа и пассажира Ан-26 нет.

Multiple sources seem to confirm the identity of the Antonov An-26B (9S-AGB, msn 13402, built 1984) operated by Gomair and chartered to the Independent National Electoral Commission (CENI) and was returning to Kinshasa from Tshikapa. Contact was lost after descending to 5,000 ft pic.twitter.com/wYMBcB8LZg