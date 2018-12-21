Грузовой самолет Ан-26 разбился в Конго

Грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair разбился в Конго. Погибли шесть человек, среди жертв пять членов экипажа и пассажир, сообщила избирательная комиссия, которая зафрахтовала Ан-26 для доставки материалов из города Чикапа в Киншасу. Местные власти уточнили, что предыдущей точке маршрута в Чикапа остались 20 человек.

Официальный представитель избиркома сообщила, что грузовой самолет разбился рядом с международным аэропортом Нджали, который расположен в столице Конго. Информации о гражданстве членов экипажа и пассажира Ан-26 нет.