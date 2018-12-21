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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

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16:45   21 Декабря 2018
Весь мир

Грузовой самолет Ан-26 разбился в Конго

Грузовой самолет Ан-26 разбился в Конго

Грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair разбился в Конго. Погибли шесть человек, среди жертв пять членов экипажа и пассажир, сообщила избирательная комиссия, которая зафрахтовала Ан-26 для доставки материалов из города Чикапа в Киншасу.  Местные власти уточнили, что предыдущей точке маршрута в Чикапа остались 20 человек.

Официальный представитель избиркома сообщила, что грузовой самолет разбился рядом с международным аэропортом Нджали, который расположен в столице Конго. Информации о гражданстве членов экипажа и пассажира Ан-26 нет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолет #общество #конго #ан-26

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