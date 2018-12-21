Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
17:03   21 Декабря 2018
Весь мир

В Барселоне в ходе столкновений пострадали 15 человек

В Барселоне в ходе столкновений пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали, 11 задержаны при столкновениях между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в Барселоне.

По информации агентства EFE, которое ссылается на местную службу скорой помощи, среди 15 пострадавших — четверо сотрудников полиции. Большинство физических повреждений – ушибы, полученные в столкновениях в трех разных местах: на улице Лаиетана, улице Драссанес, а также на проспекте Параллель, где ситуация самая напряженная. Госпитализированы три человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#барселона #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...