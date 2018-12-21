В Барселоне в ходе столкновений пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали, 11 задержаны при столкновениях между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в Барселоне.

По информации агентства EFE, которое ссылается на местную службу скорой помощи, среди 15 пострадавших — четверо сотрудников полиции. Большинство физических повреждений – ушибы, полученные в столкновениях в трех разных местах: на улице Лаиетана, улице Драссанес, а также на проспекте Параллель, где ситуация самая напряженная. Госпитализированы три человека.