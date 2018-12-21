Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
16:41   21 Декабря 2018
Весь мир

Эрдоган отложил начало операции в Сирии после разговора с Трампом

Эрдоган отложил начало операции в Сирии после разговора с Трампом

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отложил на неопределенный срок начало операции к востоку от реки Евфрат в сирийском государстве после телефонного разговора с американским коллегой Донольдом Трампом, передает Anadolu.

Президент США сообщил, что Вашингтон выводит американские войска из Сирии. Эрдоган отметил, что решение США «заставило Анкару немного подождать» и отложить начало операции к востоку от реки Евфрат в САР.

По его словам, региональная безопасность жизненно важна для Турции. Шаги, которые предприняла Анкара в регионе вместе с РФ и Ираном, направлены на обеспечение региональной безопасности, подчеркнул Эрдоган. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #эрдоган #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...