Эрдоган отложил начало операции в Сирии после разговора с Трампом

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отложил на неопределенный срок начало операции к востоку от реки Евфрат в сирийском государстве после телефонного разговора с американским коллегой Донольдом Трампом, передает Anadolu.

Президент США сообщил, что Вашингтон выводит американские войска из Сирии. Эрдоган отметил, что решение США «заставило Анкару немного подождать» и отложить начало операции к востоку от реки Евфрат в САР.

По его словам, региональная безопасность жизненно важна для Турции. Шаги, которые предприняла Анкара в регионе вместе с РФ и Ираном, направлены на обеспечение региональной безопасности, подчеркнул Эрдоган.