Эрдоган отложил начало операции в Сирии после разговора с Трампом
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отложил на неопределенный срок начало операции к востоку от реки Евфрат в сирийском государстве после телефонного разговора с американским коллегой Донольдом Трампом, передает Anadolu.
Президент США сообщил, что Вашингтон выводит американские войска из Сирии. Эрдоган отметил, что решение США «заставило Анкару немного подождать» и отложить начало операции к востоку от реки Евфрат в САР.
По его словам, региональная безопасность жизненно важна для Турции. Шаги, которые предприняла Анкара в регионе вместе с РФ и Ираном, направлены на обеспечение региональной безопасности, подчеркнул Эрдоган.
#Turkey to delay operation east of Euphrates, Syria https://t.co/oSi6B3xooe pic.twitter.com/7dLGkfi8sA— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 21 декабря 2018 г.