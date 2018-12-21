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16:40   21 Декабря 2018
Россия

Кокорину и Мамаеву изменили статью на причинение легкого вреда здоровью

Кокорину и Мамаеву изменили статью на причинение легкого вреда здоровью

Ранее нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняли в нарушении статьи УК РФ о побоях. Теперь статью изменили на умышленное нанесение легкого вреда здоровью, пишет ТАСС.

В ходе медэкспертизы установлено, что потерпевшим причинили легкий вред здоровью. Статью УК РФ сменили со 116 на 115.

Максимальное наказание по обеим статьям — до двух лет лишения свободы. Таким образом, изменение статьи никак не отразится на максимальном сроке наказания для Кокорина и Мамаева. Футболистам также вменяется часть вторая статьи 213 УК РФ о хулиганстве. За эту статью максимальный срок составляет семь лет тюрьмы.

Адвокат Мамаева хочет обжаловать изменение статьи. Юрист уверен, что переквалификация только запутает обвинение. Жалобу адвокат подаст в прокуратуру.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #мамаев #кокорин

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