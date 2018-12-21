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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

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Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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16:21   21 Декабря 2018
Весь мир

Курды согласны передать Манбидж властям Сирии при условии самоуправления

Курды согласны передать Манбидж властям Сирии при условии самоуправления

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) согласны передать город Манбидж официальному Дамаску при условии предоставления там самоуправления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя SDF Джихан Ахмад​​​. Она подчеркнула, что курды — часть Сирии, они не являются сепаратистами. При этом SDF требуют соглашения по самоуправлению в составе свободной республики. Курды хотят самоуправления Сирии, а «под каким флагом — не проблема». По словам Ахмад​​​, основной целью SDF сейчас является защита региона.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова к операции в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Ситуацию в тот же день Эрдоган обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Рабочая партия Курдистана» (РПК) пригрозила Турции жестким ответом в случае начала операции против курдских сил в Сирии к востоку от Евфрата.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #курды

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