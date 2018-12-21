Курды согласны передать Манбидж властям Сирии при условии самоуправления
Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) согласны передать город Манбидж официальному Дамаску при условии предоставления там самоуправления.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя SDF Джихан Ахмад. Она подчеркнула, что курды — часть Сирии, они не являются сепаратистами. При этом SDF требуют соглашения по самоуправлению в составе свободной республики. Курды хотят самоуправления Сирии, а «под каким флагом — не проблема». По словам Ахмад, основной целью SDF сейчас является защита региона.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова к операции в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Ситуацию в тот же день Эрдоган обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Рабочая партия Курдистана» (РПК) пригрозила Турции жестким ответом в случае начала операции против курдских сил в Сирии к востоку от Евфрата.