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 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
16:19   21 Декабря 2018
Россия

Обманутая дольщица Андреева приехала на встречу с Бегловым

Обманутая дольщица Андреева приехала на встречу с Бегловым

Анна Андреева в четверг, 20 декабря, на пресс-конференции с президентом РФ попросила Владимира Путина помочь ей. Как пишут «Невские новости», другие обманутые дольщики поддержали женщину.

Андреева приехала на встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым в Смольный. Дольщики попросили активистку рассказать политику об аналогичных проблемах с жильем.

Женщина обратилась к президенту лично, рассказав о проблемах долевого строительства в Санкт-Петербурге. Активистка уверена, что ее род деятельности стал объектом угроз. Так, она рассказала об убийстве супруга и поджоге автомобиля.

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Автор: Павел Никифоров
#петербург #беглов #андреева

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