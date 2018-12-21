Обманутая дольщица Андреева приехала на встречу с Бегловым

Анна Андреева в четверг, 20 декабря, на пресс-конференции с президентом РФ попросила Владимира Путина помочь ей. Как пишут «Невские новости», другие обманутые дольщики поддержали женщину.

Андреева приехала на встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым в Смольный. Дольщики попросили активистку рассказать политику об аналогичных проблемах с жильем.

Женщина обратилась к президенту лично, рассказав о проблемах долевого строительства в Санкт-Петербурге. Активистка уверена, что ее род деятельности стал объектом угроз. Так, она рассказала об убийстве супруга и поджоге автомобиля.