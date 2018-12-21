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ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
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Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

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16:16   21 Декабря 2018
Россия

Разработчик гиперзвуковой ракеты «Циркон» оставил без комментариев данные об испытаниях

Разработчик гиперзвуковой ракеты «Циркон» оставил без комментариев данные об испытаниях

Разработчик гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон» — НПО машиностроения — решило не комментировать данные о проведении успешных испытаний ракеты. 

Американский телеканал CNBC ранее сообщил, что РФ 10 декабря выполнила успешный пуск гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон", во время которого ракета достигла скорости 8 Махов, то есть достигла восьми скоростей звука​​​. Канал отмечает, что это уже пятый испытательный пуск ракеты с 2015 года. Серийное производство стартует по меньшей мере с 2021 года, а на вооружение поступит в 2022 году.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #нпо #циркон

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