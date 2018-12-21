Разработчик гиперзвуковой ракеты «Циркон» оставил без комментариев данные об испытаниях

Разработчик гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон» — НПО машиностроения — решило не комментировать данные о проведении успешных испытаний ракеты.

Американский телеканал CNBC ранее сообщил, что РФ 10 декабря выполнила успешный пуск гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон", во время которого ракета достигла скорости 8 Махов, то есть достигла восьми скоростей звука​​​. Канал отмечает, что это уже пятый испытательный пуск ракеты с 2015 года. Серийное производство стартует по меньшей мере с 2021 года, а на вооружение поступит в 2022 году.