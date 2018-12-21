«Газпром» завершил основные работы на линейной части газопровода «Сила Сибири»

Председатель правления российской энергетической корпорации Алексей Миллер в новогоднем поздравлении коллективу «Газпрома» сообщил о завершении основного объема работ на линейной части газопровода «Сила Сибири». По его словам, «Газпром» вышел на важный рубеж в строительстве газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Миллер добавил, что начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа китайской стороне. «Газпром» и национальная нефтегазовая корпорация КНР в мае 2014 года подписали тридцатилетний договор о поставках российского газа. Согласно документу, с декабря 2019 года РФ по «Силе Сибири» начнет поставлять КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно.