Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
16:15   21 Декабря 2018
Россия

«Газпром» завершил основные работы на линейной части газопровода «Сила Сибири»

«Газпром» завершил основные работы на линейной части газопровода «Сила Сибири»

Председатель правления российской энергетической корпорации Алексей Миллер в новогоднем поздравлении коллективу «Газпрома» сообщил о завершении основного объема работ на линейной части газопровода «Сила Сибири». По его словам, «Газпром» вышел на важный рубеж в строительстве газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Миллер добавил, что начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа китайской стороне. «Газпром» и национальная нефтегазовая корпорация КНР в мае 2014 года подписали тридцатилетний договор о поставках российского газа. Согласно документу, с декабря 2019 года РФ по «Силе Сибири» начнет поставлять КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #газпром #сила сибири

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...