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16:16   21 Декабря 2018
Россия

Вице-губернатор Албин готов подать в отставку из-за проблемы с дольщиками

Вице-губернатор Албин готов подать в отставку из-за проблемы с дольщиками

Чиновник объявил об этом в Facebook, написав эмоциональный пост. Албин утверждает, что не виноват в проблемах обманутых дольщиков и наоборот находится на их стороне. 

«Введено в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. В работе еще 18 домов. Более десяти тысяч обманутых людей получили свое законное жилье», — напирает на статистику вице-губернатор. 

Веру Албина, впрочем, не разделяют сами обманутые дольщики. Активистка Алла Андреева, накануне обратившаяся с проблемой к президенту, утверждает, что в 2017 году вице-губернатор ввел в эксплуатацию недостроенный дом, тем самым совершив преступление.

Объявленные сроки сдачи всех проблемных объектов в Петербурге на сайтах все время меняются. Однако Албин давит на цифры и прибегает к попытке представить Андрееву в невыгодном свете. Называет «сомнительным журналистом» и заявляет, что ее действия — всего лишь пиар.

Но тут же «стелет», видимо понимая, в каком положении находится. О деле знает президент, проверка выявит все факты: нарушения, перенос сроков, а может и мошенничество чиновников. Кроме того, в дело вступит и глава Смольного Александр Беглов, которому Путин доверяет. 

«Он человек очень опытный, Александр Дмитриевич в состоянии разобраться с этим», — сказал на пресс-конференции российский лидер. 

Албин телефоны от журналистов после пресс-конференции не брал. На смс не отвечал. Лишь ближе к полудню следующего дня написал в соцсети, что готов уйти в отставку и уверен, что ни в чем не виноват. Андреевой вице-губернатор не верит. И работать с ней не собирается.

Андреева, работающая ныне в рязанском издании, подняла тему обманутых дольщиков на пресс-конференции Владимира Путина. 

«Со мной на связи обманутые дольщики, просто практически со всех регионов. У нас огромный актив уже организовался. Убедительная просьба. Это даже не вопрос, это крик о помощи: помогите, пожалуйста, обманутым дольщикам и по следствию по моему мужу, пожалуйста», — обратилась к главе государства женщина. 

Ее супруга убили в 2015 году. Убийство она связывает именно с его деятельностью по защите прав дольщиков. Проблемы начались после покупки строящейся квартиры у группы компаний «Город» в Петербурге. Один из совладельцев, Максим Ванчугов, стал фигурантом дела о мошенничестве. Проблемы возникли сразу с 13 домами. Смольный в лице Албина вмешался в 2017 году. Чиновник пообещал достроить дома в первом квартале 2018 года, однако жилища до сих пор не готовы.

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Автор: Петр Александров
#санк-петербург #албин #дольщики

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