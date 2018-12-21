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 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

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 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
16:06   21 Декабря 2018
Россия

США и Украина искусственно нагнетают напряженность в Керченском проливе, считают в ГД

США и Украина искусственно нагнетают напряженность в Керченском проливе, считают в ГД

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США и Украина искусственно нагнетают напряженность в районе Черного и Азовского морей. Он отметил, что Киев «бряцает оружием все громче и громче».

Депутат заявил, что все «милитаристские выпады Порошенко идут в унисон с недавними призывами американских сенаторов к Трампу о проведении операции по установлению «свободы судоходства» в Керченском проливе». Все это делается, чтобы искусственно создать напряженность в регионе.

Слуцкий добавил, что действия президента Украины могут быть всего лишь имитацией военной активности из-за приближающихся выборов. Нельзя допускать повторения подобных провокаций.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #слуцкий #политика

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