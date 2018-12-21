США и Украина искусственно нагнетают напряженность в Керченском проливе, считают в ГД

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США и Украина искусственно нагнетают напряженность в районе Черного и Азовского морей. Он отметил, что Киев «бряцает оружием все громче и громче».

Депутат заявил, что все «милитаристские выпады Порошенко идут в унисон с недавними призывами американских сенаторов к Трампу о проведении операции по установлению «свободы судоходства» в Керченском проливе». Все это делается, чтобы искусственно создать напряженность в регионе.

Слуцкий добавил, что действия президента Украины могут быть всего лишь имитацией военной активности из-за приближающихся выборов. Нельзя допускать повторения подобных провокаций.