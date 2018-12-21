Самолет с последними туристами их Хабаровска вылетел с Хайнаня

Самолет авиакомпании «Аврора» с туристами, которые не могли вовремя вернуться на родину с китайского острова Хайнань домой из-за долгов туроператора «Жемчужная река», вылетел из аэропорта Хайкоу в Хабаровск.

По данным табло аэропорта, самолет вылетел из Хайкоу во Владивосток в 15:17 мск. В Хабаровск он прилетит в 06:20 по местному времени 22 декабря (23:20 мск 21 декабря). Уточнятся, что на борту воздушного судна находятся 122 туриста, а также представитель правительства Хабаровского края. Он прибыл на Хайнань для координации помощи.

Ранее туристы не могли покинуть остров в Китае из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Две группы хабаровских туристов вернулись в конце прошлой недели и в середине этой.

На момент приостановки деятельности «Жемчужной реки» на Хайнане находилось более 2,5 тысяч туристов. При этом некоторые из них остались без обратных билетов — на руках у туристов была только маршрут-квитанция обратного вылета, которая не имела юрсилы.

В общей сложности на вывоз туристов потратили 68,3 млн рублей резервного фонда.