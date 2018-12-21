Самолет с последними туристами их Хабаровска вылетел с Хайнаня

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

МИД счел бездоказательной риторикой заявления США о вмешательстве РФ в дела Македонии

 ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году

ЦИК хочет открыть цифровые избирательные участки в 2019 году
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов

 Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года

Украина продлила контракт на поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года
Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

Представитель НАТО: Альянс считает важным сохранить военное присутствие в Афганистане

 Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США

Трамп считает, что он нанес максимальный ущерб ИГ из всех президентов США
16:09   21 Декабря 2018
Россия

Самолет с последними туристами из Хабаровска вылетел с Хайнаня

Самолет с последними туристами из Хабаровска вылетел с Хайнаня

Самолет авиакомпании «Аврора» с туристами, которые не могли вовремя вернуться на родину с китайского острова Хайнань домой из-за долгов туроператора «Жемчужная река», вылетел из аэропорта Хайкоу в Хабаровск.

По данным табло аэропорта, самолет вылетел из Хайкоу во Владивосток в 15:17 мск. В Хабаровск он прилетит в 06:20 по местному времени 22 декабря (23:20 мск 21 декабря). Уточнятся, что на борту воздушного судна находятся 122 туриста, а также представитель правительства Хабаровского края. Он прибыл на Хайнань для координации помощи.

Самолет с последними туристами их Хабаровска вылетел с Хайнаня

Ранее туристы не могли покинуть остров в Китае из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Две группы хабаровских туристов вернулись в конце прошлой недели и в середине этой.

На момент приостановки деятельности «Жемчужной реки» на Хайнане находилось более 2,5 тысяч туристов. При этом некоторые из них остались без обратных билетов — на руках у туристов была только маршрут-квитанция обратного вылета, которая не имела юрсилы.

В общей сложности на вывоз туристов потратили 68,3 млн рублей резервного фонда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#туристы #хабаровск #хайнань #жемчужная река

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...