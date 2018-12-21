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15:48   21 Декабря 2018
Россия

Проезд по карте «Тройка» подорожает на два рубля в январе

Проезд по карте «Тройка» подорожает на два рубля в январе

Разовый проезд по московской карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на два рубля со 2 января 2019 года. Билет «Единый» продадут за 1900 рублей, вместо нынешних 1765, передает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации департамента, проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» подорожает на три рубля до 59 рублей. В 2019 году в Москве изменят стоимость безлимитных билетов. «Единый» на 30 дней продадут за 2170 рублей вместо 2075, на 90 дней – за 5430 рублей вместо 5190.

Цена месячного льготного билета в метро для учащихся подорожает на 15 рублей до 395 рублей, а на наземный транспорт на десять рублей до 260. В 2019 году тарифы на проезд в столичном транспорте изменят в пределах 5,1 процента. В департаменте добавили, что тарифы вырастут на уровне инфляции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #транспорт #проезд #тройка

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