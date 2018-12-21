США сравняли счет с Украиной на пресс-конференции Путина

Занимательные цифры большого разговора президента со СМИ.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году стала 14-й за время его руководства страной. Прошедшее общение главы государства со СМИ не поставило рекорд по продолжительности, зато уже вошло в историю как самое многочисленное по числу журналистов: аккредитацию получили 1702 представителя прессы.

Путин ответил на 66 вопросов за 3 часа 43 минуты.

Самая большая сумма, озвученная на пресс-конференции, 464 миллиарда долларов. Таков объем российских золотовалютных резервов на сегодня. По словам Путина, они выросли на семь с лишним процентов.

Слово «Россия» и «российский» прозвучало на пресс-конференции 107 раз. Из других стран чаще всего упоминались Украина (или «украинский») и США (или «американский») - по 32 раза. Фамилии президентов Украины Петра Порошенко и Соединенных Штатов Дональда Трампа произнесли вслух также поровну - по два раза. Из числа других лидеров один раз прозвучала фамилия британского премьера Терезы Мэй и один раз - французского президента Эммануэля Макрона. Канцлера ФРГ Ангелу Меркель не упоминали совсем.

Слова «пенсия» или «пенсионный» в вопросах и ответах прозвучали 12 раз. Восемь раз за почти четыре часа говорили о вооружении и семь раз — об экологии. В этом году вопросов об экологии было очень много у различных региональных СМИ.

На следующий день после пресс-конференции исследовательская компания Mediascope озвучила, сколько человек посмотрели трансляцию мероприятия в Москве (данные по всей России будут известны в понедельник, 24 декабря): 1 427 531 человек посмотрел мероприятия в прямом эфире. При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты) составил 3 021 107 москвичей.